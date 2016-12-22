Ученые обнаружили новый вред от сосисок

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22 декабря 2016 г. 7:49
Источник: Новое Время
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Переработанное мясо, в том числе колбаса и сосиски, может усилить симптомы астмы.

Как установили исследователи, в салями, сосисках или ветчине содержится консервант нитрит, который вредит дыхательным путям, передает BBC.

Употребление более чем четырех порций переработанного мяса в неделю, по мнению ученых, усугубляет симптомы астмы: тяжелое дыхание, сдавленность в груди и удушье. Одной порцией ученые считали два куска ветчины или салями или одну сосиску. В неделю, таким образом, можно есть четыре сосиски или восемь кусков салями.

При этом другие эксперты отмечают, что связь не доказана и нужны дальнейшие исследования. Специалисты советуют придерживаться здоровой диеты в целом, а не воздерживаться от какого-либо одного вредного продукта.

В исследовании участвовали одна тысяча французов. Ученые наблюдали за их жизнью в течение десяти лет - с 2003 по 2013 годы. Примерно половина из них страдала от астмы. Участники исследования, которые ели больше установленной учеными порции, к концу периода исследования страдали от большего числа осложнений, связанных с астмой.
 

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