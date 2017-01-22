Ученые планируют возродить вымершего каспийского тигра

Каспийские тигры исчезли с лица Земли 50 лет назад, но теперь появилась надежда на их воскрешение.

Идею о воскрешении этого животного при помощи схожего с ним амурского тигра уже поддержало правительство Казахстана, где эти крупные хищники встречались еще в 1950-х годах, сообщает Science Alert.

Авторы исследования пишут, что фенотип амурского тигра может адаптироваться к "засушливым условиям места внедрения" в Центральной Азии, где они будут реинтродуцированы.

Для этого планируется создать государственный природный резерват в Алматинской области. Сейчас решается вопрос о выделении резервату земель общей площадью 437 тысяч гектаров, но ученые называют цифру в 700 тысяч гектаров, как идеальный вариант для полноценного восстановления вида в дикой природе. В качестве первоочередных мероприятий планируется создание кормовой базы для тигров.

"Во-первых, необходимо остановить деградацию прибрежной зоны, вызванную неконтролируемыми пожарами. Во-вторых, необходимо восстановить популяцию диких копытных животных в этой области. Только на это уйдет до 15 лет", - считает один из авторов исследования, биолог Михаил Пальцин.

Исследование показывает, что, если ввести в регион около 40 амурских тигров, их популяция может достигнуть сотни в течение ближайших 50 лет. Это число не кажется огромным, но следует помнить, что в дикой природе осталось только около 500 амурских тигров.