Ученые предложили концепцию полета к Сириусу

Астрономы Рене Хеллер из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка и независимый исследователь Михаэль Хиппке предложили изменить проект Breakthrough Starshot, который намерен отправить к Альфе Центавра несколько тысяч миниатюрных кораблей.

Вместо этого исследователи предлагают отправить корабли к Сириусу. Препринт исследования ученых опубликован на сайте arxiv.org. Ученые отмечают, что Сириус располагается вдвое дальше, но светит в 16 раз ярче, поэтому его свет можно использовать для торможения зонда. Расчеты ученых показали, что полет к Альфе Центавра займет около 140 лет, добраться же до Сириуса можно за 69 лет.

"Нам нужен очень легкий, прочный, устойчивый к температуре и хорошо отражающий материал для парусов, который может занимать площадь в несколько сотен квадратных метров", - говорит Хеллер. По его словам, материал может быть основан на графене с покрытием из метаматериала.

"Если это сработает, тогда человечество действительно может стать межзвездным". Стоит отметить, что возраст Сириуса оценивается всего в 200 миллионов лет, поэтому шансов на то, что там можно будет найти обитаемые планеты или хотя бы планетную систему нет.

