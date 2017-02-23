Ученые раскрыли тайну гибели цивилизации ацтеков

Причиной гибели миллионов ацтеков в 16 веке стал принесенный европейцами сальмонеллез.

Такие данные были получены после анализа генома останков ацтеков, похороненных в Мексике в разгар страшной эпидемии XVI века, пишет Science Alert.

Йоханнес Краузе из Института истории человека Общества Макса Планка и его коллеги представили первые ДНК-доказательства того, что смертельная эпидемия неизвестной "болезни коклитцли" в середине XVI века была эпидемией сальмонеллеза.

Эксперты проанализировали кости и зубы 29 человек из захоронений середины XVI века в Мексике. Им удалось восстановить геном штамма Paratyhi C бактерии Salmonella enterica — возбудителя сальмонеллеза. Интересно, что для европейцев эта бактерия не смертельна: даже при полном отсутствии лечения умирает не более 15% заразившихся. А вот население империи ацтеков за время эпидемии сократилось в несколько раз.

В статье немецких ученых отмечается, что эта разновидность сальмонеллы если и не была единственной причиной массовых смертей в 1545 году и далее, то внесла в них существенный вклад.

Отметим, что в современном мире штамм Paratyhi C достаточно редок, но все еще поражает жителей преимущественно азиатских и африканских стран.