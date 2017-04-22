Ученые сделали необычное открытие о раках

Исследовали обнаружили связь поведения раков и скорости их опьянения, общительные речные раки пьянеют в полтора раза быстрее раков-одиночек. Ученые помещали молодых луизианских раков в аквариум, в воду которого добавляли небольшое количество этилового спирта. Выяснилось, что если предыдущие 7 — 10 дней рак провел в одиночестве, то у него опьянение наступает примерно на треть позднее, чем у животных, которые провели это время "в компании". Пьяные раки активно вращали хвостами, а также не могли удержаться на лапах.

"Алкоголь является сложным наркотиком, потому, что он затрагивает широкий спектр систем. Пока еще недостаточно изучено, как прошлый социальный опыт связан с острым воздействием алкоголя", - рассказывает автор исследования Йенс Херберхолс из Университета штата Мэриленда.

Поскольку социализированные раки пьянели быстрее, чем одиночки, Херберхолс предполагает, что алкоголь оказывает большое влияние на выработку гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы. Он также полагает, что изоляция может сделать и человека менее чувствительным к воздействию алкоголя.

"Наше исследование показывает, что социальный опыт может изменить чувствительность к спирту. Нетрезвый человек потенциально может выдавать различные ответы на алкоголь в зависимости от предшествующего социального опыта", - добавил ученый.