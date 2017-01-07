 

Ученые создали новый сверхлегкий и сверхпрочный материал

07 января 2017 г. 17:51
Источник: Укринформ
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Команда исследователей из Массачусетского технологического института разработала один из самых прочных и легких материалов современности, путем сжатия и сплавления хлопьев графена, двухмерной формы углерода.

Новое вещество обладает губчатой структурой, которая при сравнительной плотности всего в 5% прочнее стали в 10 раз, сообщает "Популярная механика".

"Физики смогли сжать небольшие хлопья графена с помощью большого давления и нагревания. В результате получилась стабильная, очень прочная структура, внешне напоминающая кораллы или микроскопические водоросли диатомеи. Секрет ее прочности заключается в огромной площади поверхности, по которой распределяется нагрузка", - указывается в публикации.

Команда MIT провела анализ вплоть до атомарной структуры вещества, в результате чего смогла воссоздать практически идеальную модель. Двумерные материалы обладают не только высокой прочностью, но и уникальными электропроводящими свойствами, однако из-за своей тонкости не могут быть использованы при, к примеру, строительстве зданий или создании больших электрических аппаратов.

Графен известен как один из самых прочных двухмерных материалов, однако до сего времени исследователи не знали, как перенести эти свойства на трехмерные структуры. Новые исследования показывают, что основным фактором прочности нового материала является его необычная трехмерная конфигурация, что говорит о том, что в будущем ученые смогут разработать еще более прочные материалы, используя в их структуре те же геометрические принципы.

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One of the strongest, lightweight materials known

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