Ученые создали устройство для чтения мыслей человека

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19 апреля 2017 г. 15:25
Источник: Зеркало недели
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Ученые из Технологического университета в Тоехаси создали устройство, которое по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ) определяет односложные слова и отдельные цифры, о которых думает человек. Максимальная точность определения информации составляет 90%.

Гарнитура состоит из электродов, прикрепляемых к голове и служащих для контроля сигналов головного мозга. Разработка рассчитана на оказание помощи людям с ограниченными возможностями. В частности, людям с речевыми проблемами — им система поможет общаться. Исследователи говорят, что ранее превращение сигналов ЭЭГ в слова было ограничено объемом данных, которые собирают такие системы. Новый же подход к интерпретации этих сигналов основан на целостном распознавании образов и машинном обучении. В ходе испытаний система смогла угадать число от 0 до 9 с точностью 90%. Кроме того, система определяла 18 японских слов с точностью 61%.

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