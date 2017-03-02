 

Ученые зафиксировали в Антарктиде температурный рекорд

02 марта 2017 г. 15:27
Источник: Новое Время
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На аргентинской исследовательской базе в Антарктиде была зафиксирована температура в 17,5 градусов Цельсия.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году и составлял 15 градусов, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

О новом рекорде сообщили 1 марта 2017 года, хотя он был установлен еще 24 марта 2015 года. Такая длительная проверка данных не является редкостью.

"Проверка максимальных и минимальных температур помогает составить полную картину о погоде и климате на Земле", - сказал эксперт ВМО по программе исследований климата Майкл Спэрроу.

В Антарктиде сосредоточены до 90% мировых запасов пресной воды. В случае таяния льда, уровень мирового океана может подняться на 60 метров.

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