Учительницу, которая пыталась продать ученицу, выпустили из СИЗО

Вчера Харьковский районный суд изменил меру пресечения для учительницы, обвиняемой в продаже ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Подозреваемая по решению этого же суда находилась под стражей с возможностью внесения залога. Вчера решался вопрос о продлении меры пресечения. У прокуратуры была принципиальная позиция: нужно оставлять под стражей. Обвиняемая не признает вину, живет в одном населенном пункте с семьей потерпевших и свидетелями. Следовательно имеет возможность влиять на потерпевших и свидетелей, запугивать или уговаривать.

Суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного средство контроля.