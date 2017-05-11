Учительницу, которая пыталась продать ученицу, выпустили из СИЗО

11 мая 2017 г. 11:06
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Вчера Харьковский районный суд изменил меру пресечения для учительницы, обвиняемой в продаже ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Подозреваемая по решению этого же суда находилась под стражей с возможностью внесения залога. Вчера решался вопрос о продлении меры пресечения. У прокуратуры была принципиальная позиция: нужно оставлять под стражей. Обвиняемая не признает вину, живет в одном населенном пункте с семьей потерпевших и свидетелями. Следовательно имеет возможность влиять на потерпевших и свидетелей, запугивать или уговаривать.

Суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного средство контроля.

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