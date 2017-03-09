Учителям повысили зарплаты – воспитатели подождут

После повышения минимальной зарплаты, средняя зарплата учителя составляет 5-6 тысяч гривен, опытные педагоги получают до 10 тысяч, а вот молодые специалисты – на уровне «минимальной», говорят в ХОГА. Это произошло за счет государственной субвенции. А вот зарплату воспитателям детских садов и непедагогичесчким работникам школ платят из местных бюджетов, и она будет повышаться с первого сентября учетом возможностей местных советов. Где-то, говорят в ХОГА, нашли возможность поднять зарплаты раньше срока, а где-то предложили людям увольняться.