 

Учителям повысили зарплаты – воспитатели подождут

09 марта 2017 г. 19:31
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После повышения минимальной зарплаты, средняя зарплата учителя составляет 5-6 тысяч гривен, опытные педагоги получают до 10 тысяч, а вот молодые специалисты – на уровне «минимальной», говорят в ХОГА. Это произошло за счет государственной субвенции. А вот зарплату воспитателям детских садов и непедагогичесчким работникам школ платят из местных бюджетов, и она будет повышаться с первого сентября учетом возможностей местных советов. Где-то, говорят в ХОГА, нашли возможность поднять зарплаты раньше срока, а где-то предложили людям увольняться.

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