Украина будет перевозить опасные грузы по стандартам Евросоюза

Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, которые предполагают повышение безопасности таких перевозок автомобильным транспортом в соответствии с международными нормами и стандартами Европейского Союза.

За принятие законопроекта №0124 «О присоединении к протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов» за основу и в целом проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева сообщила, что разработанный Министерством внутренних дел данный документ направлен на улучшение и гармонизацию национального законодательства в сфере перевозок опасных грузов автомобильным транспортом с нормами Европейского Союза, а также с целью повышения уровня безопасности таких перевозок. Она добавила, что данный документ согласован с рядом министерств, в частности с Министерством инфраструктуры, Минюстом, Министерством иностранных дел и Минэкономразвития.

«Украина еще в 2000 году присоединилась к данному европейскому соглашению, и принятие данного протокола о внесении поправок будет означать, что Украина дает согласие на обязательное согласование данных поправок, а реализация акта обеспечит осуществление со стороны Украины внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу поправок», - сказала Деева.

Согласно пояснительной записке к документу, данное европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов было заключено в Женеве (Швейцария) 30 сентября 1957 года.