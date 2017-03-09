 

Украина - первая по уровню смертности матерей и младенцев в Европе - ЮНИСЕФ

09 марта 2017 г. 13:09
Источник: Украинская правда
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По данным международного оценивания в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше - 12, Румынии - 56, а в Германии - 42, информирует Минздрав.

Неонатальная смертность также остается значительно выше, чем в странах Европейского Союза.

В 2015 году в Украине было 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни, в то время как в Польше - 1122, Румынии - 1047, а в Германии - 1449 случаев.

Однако, в Украине показатель неонатальной смертности постепенно снижается с каждым годом, и в 2015 составил 5.5 на 1000 живорожденных, против 5.7 в 2014.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, уровень знания об опасных проявлениях во время беременности в Украине является очень низким.

В то же время, менее половины (45%) женщин обращаются в женскую консультацию до 11 недели беременности, и только треть женщин посещает курсы беременных.

В Украине только 23% женщин и мужчин знают хотя бы о нескольких опасных симптомах во время беременности. О некоторых из них напоминает ЮНИСЕФ.

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