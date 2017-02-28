Украина упростит выдачу виз и уменьшит их стоимость

Кабинет министров рассмотрит новую редакцию правил оформления виз в Украине, которая предусматривает уменьшение консульского сбора для получения украинской визы до $65.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"Завтра, 1 марта, ожидается, что правительство будет рассматривать новую редакцию правил оформления виз. Работа над этим правилам продолжалась больше года, в результате мы вышли на проект. Если правительство с ним согласится, то проект позволит значительно упростить рядом оформления виз в Украине", - сказал он.

Среди основных нововведений проект предусматривает снижение тарифной ставки для получения украинской визы.

"Ожидается, что консульский сбор (за оформление визы в Украину - ред.) Будет составлять $65. Сейчас $85. Одноразовая и двукратная - $130, многократная - $180-200", - добавил госсекретарь.

Также предполагается возможность оформления визы в упрощенном порядке для тех иностранных граждан, которые уже ранее получали украинские визы, Шенгенские визы, визы США, Канады, Японии, Австралии.

"Если правительство согласится с внесенными предложениями на завтрашнем заседании, то граждане Украины смогут оформлять приглашения через нотариуса, а любое юридическое лицо - оформлять его на своем бланке с заверением печатью", - добавил Заяц.

Проект новой редакции оформления виз также предусматривает возможность оформления виз в электронном виде.

"Идея заключается в том, чтобы человек не шел в посольство, не получал документы по почте, а, воспользовавшись сервисом, заполнил анкеты, оплатил банковской картой консульский сбор и через некоторое время, когда завершатся внутренние проверки, получил на свою почту сообщение, распечатал его со штрих кодом или иным идентификатором ", - пояснил представитель МИДа.

По его словам, чтобы разработать механизм и программное обеспечение для работы такой системы, понадобится около года.

Напомним, ранее Швейцария подтвердила готовность ввести безвизовый режим с Украиной после принятия соответствующего решения со стороны Евросоюза.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что ЕС введет безвизовый режим для Украины до лета 2017 года.