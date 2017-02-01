 

Украина выиграла суд по иску о взыскании 36,8 млн долларов

01 февраля 2017 г. 12:27
Источник: РБК-Украина
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Украина выиграла судебный спор по иску израильской компании "SI Group Consort LTD" о взыскании 36,8 млн долларов за услуги компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Согласно сообщению, компания подала иск против Украины и Ивано-Франковской ОГА в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорк с ходатайством о взыскании указанной суммы в качестве оплаты услуг по сбору опасных отходов. "SI Group Consort LTD" требовала вернуть эти средства за счет средств Украины, размещенных в банках США, а также имущества и средств украинских государственных предприятий на территории этой страны.

Суд признал, что государство Украина обладает суверенным иммунитетом в данном производстве и отклонил все заявленные требования истца. Компания "SI Group Consort LTD" оказывает Украине услуги по сбору и утилизации опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша.

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