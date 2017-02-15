Украинцев могут заставить обязательно оформлять медстраховку с 2019

Кабинет Министров намерен с 2019 года ввести обязательное медицинское страхование.

Об этом говорится в отчете о результатах выполнения программы деятельности правительства в 2016 году.

В документе отмечается, что переход на систему медстрахования даст возможность обеспечить равный доступ населения к медпомощи, повысить качество услуг в учреждениях здравоохранения, а также минимизировать расходы пациентов, увеличив при этом доходы медработников за счет эффективного распределения бюджетных средств.