Украинцев предупредили, что в Китае начнут брать отпечатки пальцев

С 10 февраля в международном аэропорту Шэньчжэнь (Китай) вводится процедура получения отпечатков пальцев иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет.

Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины.

Согласно сообщению, данную процедуру Китай намерен постепенно внедрять в течение 2017 года в пунктах пропуска на границе страны.

"Не подлежат этой процедуре такие категории граждан: а) граждане-владельцы дипломатических паспортов и граждане, которым оформлена специальная дипломатическая виза, б) граждане стран, с которыми у КНР заключены двусторонние соглашения о неприменении процедуры взятия отпечатков пальцев, в) официальные лица в ранге замминистра и высших рангов и сопровождающие их лица-члены официальных делегаций в соответствии с действующими процедурами Министерства общественной безопасности КНР, г) граждане, у которых нет возможности взять отпечатки пальцев (инвалиды)", - говорится в сообщении департамента.

Кроме того отпечатки пальцев иностранца могут быть взяты в особых случаях по отдельному решению Министерства общественной безопасности КНР, отметили в МИД.