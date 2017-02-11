 

Украинцев предупредили, что в Китае начнут брать отпечатки пальцев

11 февраля 2017 г. 13:37
Источник: Украинская правда
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С 10 февраля в международном аэропорту Шэньчжэнь (Китай) вводится процедура получения отпечатков пальцев иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет.
Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины.
Согласно сообщению, данную процедуру Китай намерен постепенно внедрять в течение 2017 года в пунктах пропуска на границе страны.

"Не подлежат этой процедуре такие категории граждан: а) граждане-владельцы дипломатических паспортов и граждане, которым оформлена специальная дипломатическая виза, б) граждане стран, с которыми у КНР заключены двусторонние соглашения о неприменении процедуры взятия отпечатков пальцев, в) официальные лица в ранге замминистра и высших рангов и сопровождающие их лица-члены официальных делегаций в соответствии с действующими процедурами Министерства общественной безопасности КНР, г) граждане, у которых нет возможности взять отпечатки пальцев (инвалиды)", - говорится в сообщении департамента.

Кроме того отпечатки пальцев иностранца могут быть взяты в особых случаях по отдельному решению Министерства общественной безопасности КНР, отметили в МИД.

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