Украинцы доверяют телевизору в два раза больше, чем интернет-СМИ

В феврале 2017 года наиболее высокий уровень доверия украинцы испытывали к такому поставщику политической информации, как центральные ТВ каналы страны (49%), свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Далее по уровню доверия следуют украинские интернет СМИ – 19%, родственники и знакомые – 12%, социальные сети – 9%, местное ТВ – 6%, местная пресса – 4%, местное радио – 3%, центральная пресса Украины – 3%, центральные украинские радиоканалы – 3%, разговоры и слухи – 3%, другое – 7%. Не доверяют никому 31% опрошенных. Уровень доверия украинцев к СМИ в определенной мере связан с такими социальными характеристиками аудитории потребителей, как возраст, место и регион проживания. Например, пожилая часть значимо чаще доверяет центральным ТВ каналам, чем лица в возрасте до 40 лет. А те, в свою очередь, значимо чаще доверяют украинским интернет-СМИ и социальным сетям.

Жители областных центров значимо реже, чем жители обычных городов и сел, доверяют центральным ТВ каналам страны. А вот отечественным интернет-СМИ городские жители доверяют чаще, чем жители сел. Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 февраля 2016 года среди 1800 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.