 

Украинцы возглавили мировой рейтинг "белых" хакеров

26 января 2017 г. 13:53
Источник: Корреспондент.net
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Команда Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Dcua признана лучшей в 2016 году среди более 12 тысяч команд "белых" хакеров со всего мира в рейтинге CTFtime, сообщается на сайте КПИ.

Украинскую команду Dcua, созданную в 2012 году, возглавляет научный сотрудник физико-технического института КПИ Николай Ильин. В настоящее время команда насчитывает 43 игрока.
Dcua была в первой десятке рейтинга CTFtime в течение последних четырех лет. Так в 2013 году команда заняла пятое место, в 2014 и 2015 – шестое.

Рейтинг CTFtime составляется по результатам участия команд в течение года в международных соревнованиях в области информационной безопасности. В 2016 году основывался на результатах около 70 соревнований.

В сфере кибербезопасности Capture the Flag (CTF, захват флага) – командные соревнования по защите информации, направленные на поиски уязвимых мест в системе, определение степени ее уязвимости и поиск путей устранения слабых мест.

"Белыми", или "этическими" хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту.

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