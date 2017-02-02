Украинец впервые поедет на обучение в NASA

Впервые один из украинцев сможет стать победителем в конкурсе инновационных проектов Global Impact Challenge, который запускает Университет Сингулярности. Победитель получит стипендию на участие в летней программе NASA. Об этом сообщил посол Singularity University в Украине Игорь Новиков.

Прием заявок на участие в образовательной программе NASA для инновационных проектов в сфере изменения климата стартовал в Киеве 1 февраля, а заканчивается 1 марта, передает "Дело".

Образовательная программа Global Solutions Programm проходит под эгидой Университета Сингулярности, NASA и Google. Обучение проходит ежегодно летом на территории закрытого парка NASA в Силиконовой долине. 80 человек со всего мира получают возможность, знания и финансовые средства для работы над проектами, которые повлияют на жизнь человека в течение следующих 10 лет.

"Мы ищем не стартап, мы ищем человека, идеи проектов и проекты на любых стадиях. Получив ресурсы, человек должен довести до ума этот проект и начать его реализовывать в Украине. Тема — изменение климата", — пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что победивший в конкурсе после летнего обучения должен будет вернуться в Украину и воплотить свой проект здесь. Университет Сингулярности отберет 10 финалистов и создаст для них специальную двухнедельную образовательную программу. На финал, который пройдет в первую неделю апреля, прилетят преподаватели из Силиконовой долины.

Из 10 человек, которые предложат свои проекты, будет определен один победитель. Ранее украинцы не принимали участия в программе Global Solutions Program.