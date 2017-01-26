 

Украинская ученая получила международную математическую премию

26 января 2017 г. 16:53
Источник: УНИАН
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Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, комиссия присудила премию Вязовской за ее открытие мирового уровня – по наиболее плотной упаковке шаров в 8 и 24-мерном пространствах с использованием методов модульных форм.

В МОН напоминают, что в 2016-м математик решила задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и в соавторстве — в 24-мерном. Иначе говоря, ученая нашла решение упаковки шаров в эвклидовом пространстве. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

"Об упаковки шаров - на самом деле эту задачу легко понять, - объясняет ученая изданию The Ukrainians. - У нас есть ящик, и надо положить в него как можно больше шаров одинакового радиуса. Многое зависит от объема ящика. Нам надо найти константу, зависимость между объемом коробки и количеством шаров, которые туда можно положить".

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