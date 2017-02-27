Украинские ремонтники уже 72 часа не могут приступить к восстановлению электроснабжения Авдеевки

По состоянию на утро понедельника украинская сторона так и не получила гарантии безопасности для начала восстановления электро- и водоснабжения Авдеевки, сообщил начальник оперативного пресс-центра штаба АТО в Авдеевке, полковник Вячеслав Петровский.

"Украинские ремонтные бригады готовы к началу восстановительных работ. На все про все нам надо два часа. Авдеевка находится без электричества уже 72 часа. В результате отказа боевиков предоставить гарантии безопасности, украинская сторона пока не может обеспечить проведение ремонта", - сказал он агентству в понедельник.

В.Петровский подчеркнул, что в данное время "продолжается процесс согласования вопроса начала восстановительных работ".

"Силы АТО и местные администрации приняли все меры. Все дело – за российской стороной", - добавил начальник пресс-центра.

Он проинформировал, что за минувшую ночь боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, они вели огонь из минометов калибром 82мм, 120мм, 4 раза открывали огонь из танка.

"Стреляли со стороны Яковлевки по шахте Бутовка, из Донецкого аэропорта - по Пескам, со стороны Спартака - по Водяному", - отметил В.Петровский.

Он напомнил, что Донецкая фильтрационная станция повреждена и не работает.