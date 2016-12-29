Укргидрометцентр спрогнозировал погоду в Украине на январь и февраль

В январе и феврале 2017 года в Украине ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с нормой.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, пишет Униан.

Вместе с тем, он назвал некоторые погодные особенности двух последних месяцев зимы.

"На фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий: кратковременных, но достаточно сильных похолоданий, формирования сильных снегопадов, образования гололеда и возникновения штормовых ветров", - резюмировал Кульбида.