Укргидрометцентр спрогнозировал погоду в Украине на январь и февраль

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29 декабря 2016 г. 17:41
Источник: Новое Время
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В январе и феврале 2017 года в Украине ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с нормой.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, пишет Униан.

Вместе с тем, он назвал некоторые погодные особенности двух последних месяцев зимы.

"На фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий: кратковременных, но достаточно сильных похолоданий, формирования сильных снегопадов, образования гололеда и возникновения штормовых ветров", - резюмировал Кульбида.

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