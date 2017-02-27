"Укроборонпром" открыл представительство в Абу-Даби

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27 февраля 2017 г. 16:14
Источник: Зеркало недели
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Государственный концерн "Укроборонпром" открыл официальное представительство в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об єтом сообщила пресс-служба госконцерна.

Открытие офисного представительства состоялось в рамках 13-й международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2017.

"Открытие офиса приблизит компании, входящие в ГК "Укроборонпром", к своим клиентам по всему миру, уменьшит транспортные расходы, увеличит валютные поступления в страну и ускорит принятие решений по важным контрактам", - отмечают в госконцерне.

Согласно сообщению, в настоящее время "Укроборонпром" ведет переговоры, связанные с расширенем рынка сбыта, в том числе, с арабскими оборонными IGG, EDIC, Trust.

Как сообщалось, в начале февраля "Укроборонпром" озвучил планы по открытию своих представительств в Турции и Польше. В планах госконцерна на среднесрочную перспективу - открытие представительств в ЕС и США.

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