"Укрпочта" планирует увеличить собственные доходы на 1 млрд гривен в 2017, - Смелянский

Руководитель государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что предприятие планирует увеличить собственные доходы на 1 млрд гривен по сравнению с планом на прошлый год. Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Украины".

"Согласно финплану "Укрпочты" на 2017-й благодаря поиску новых возможностей для развития всего за год предприятие планирует увеличить собственные доходы более чем 1 млрд гривен по сравнению с планом на 2016-й. Это позволит профинансировать увеличение зарплат работникам. План роста дохода компании в 2016 году по сравнению с доходами 2015 - всего лишь 125 млн гривен", - отметил руководитель предприятия.

