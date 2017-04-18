"Укрзализныця" планирует повысить тарифы на ж/д перевозки в июне-июле

ПАТ "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на железнодорожные перевозки в июне-июле.

Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры и глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов, сообщает "Центр транспортных стратегий".

Так, выступая на конференции "Железные дороги Украины. Развитие и инвестиции", Кравцов отметил, что тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут быть повышены в июне или июле 2017 года. "До мая мы не успеем завершить этот процесс, но, думаю, если все вопросы будут согласованы, это может произойти в июне-июле", - заявил Кравцов.

Вместе с тем, Кравцов не уточнил уровень индексации тарифов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина присоединится к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Транскаспийский транспортный маршрут призван обеспечить транспортную связь между Китаем и Европой в обход России - через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.

