 

"Укрзализныця" планирует повысить тарифы на ж/д перевозки в июне-июле

18 апреля 2017 г. 15:09
Источник: РБК - Украина
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ПАТ "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на железнодорожные перевозки в июне-июле.

Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры и глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов, сообщает "Центр транспортных стратегий".

Так, выступая на конференции "Железные дороги Украины. Развитие и инвестиции", Кравцов отметил, что тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут быть повышены в июне или июле 2017 года. "До мая мы не успеем завершить этот процесс, но, думаю, если все вопросы будут согласованы, это может произойти в июне-июле", - заявил Кравцов.

Вместе с тем, Кравцов не уточнил уровень индексации тарифов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина присоединится к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Транскаспийский транспортный маршрут призван обеспечить транспортную связь между Китаем и Европой в обход России - через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
 

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