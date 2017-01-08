 

"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов

08 января 2017 г. 16:51
Источник: Левый берег
75 просмотров

В связи со сложными погодными условиями ряд пассажирских поездов курсируют с незначительным опозданием, сообщается на сайте "Укрзализныци".

В частности, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одесса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса и № 641 Кишинев – Одесса. Поезд № 146 Измаил – Киев сейчас курсирует с опозданием 1 час. 39 мин.

"Укрзализныця" отмечает, что проводит комплекс мероприятий для бесперебойного движения поездов. Так, на протяжении вчерашнего дня и этой ночи в мероприятиях по уборке снега на объектах железной дороги было задействовано 8 тыс. железнодорожников и 24 снегоуборочные машины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.