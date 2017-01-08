"Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов

В связи со сложными погодными условиями ряд пассажирских поездов курсируют с незначительным опозданием, сообщается на сайте "Укрзализныци".

В частности, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одесса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса и № 641 Кишинев – Одесса. Поезд № 146 Измаил – Киев сейчас курсирует с опозданием 1 час. 39 мин.

"Укрзализныця" отмечает, что проводит комплекс мероприятий для бесперебойного движения поездов. Так, на протяжении вчерашнего дня и этой ночи в мероприятиях по уборке снега на объектах железной дороги было задействовано 8 тыс. железнодорожников и 24 снегоуборочные машины.