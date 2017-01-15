"Укрзализныця" запускает поезд с вагонами-трансформерами

"Укрзализныця" с 17 января запускает новый скоростной поезд сообщением Киев-Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами.

Как сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун в Facebook, скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев-Ивано-Франковск будет новые вагоны с трансформирующейся мебелью.

Они позволяют перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами.

Как отметил Балчун, это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективность использования подвижного состава.

Например, на маршрутах до 500 километров этим подвижным составом можно осуществлять три рейса в сутки, в пределах 800 километров - 2 рейса.

"На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11+ часов в Ивано-Франковск будет меньше 9-ти часов", - написал глава "Укрзализныци".