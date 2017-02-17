Улицы Харькова опасны для здоровья: почему коммунальщики не убирают сосульки

Несмотря на то, что зима стремительно сдает свои позиции, по харьковским улицам все так же опасно ходить. Всему виной сосульки, свисающие с краев крыш и плохо почищенные ото льда улицы.

Регина Рыщенко, пенсионерка

Очень страшно и во-первых, не чистятся улицы, вот около нашего магазина вот этого я лично упала, потому что ничего не чистится и сосульки висят везде. Конечно Пушкинская чистая, ничего не могу сказать, а вот первый же поворот, конечно очень плохо

Наталья, провизор

Ну надо лучше наверное работать, чтобы как-то более оперативно на это реагировать. Понимаю, погодные условия и все прочее, не всегда возможно быстро и все устранить, но более оперативно надо

Вместо того, чтобы убирать снег и лед с крыш, коммунальщики ограждают лентой места возможного падения сосулек и вешают предупреждающие надписи. В горсовете по телефону сообщили, что уборкой сосулек занимаются сорок пять бригад промышленных альпинистов, в работах задействовано около двухсот человек. Но погодные условия, похоже, снимут сосульки раньше коммунальщиков. И если этой ночью синоптики прогнозируют минус три градуса, то уже завтра дневная температура воздуха достигнет плюсовой отметки в один градус, возможен мелкий снег. Ночь на воскресенье будет достаточно теплой - термометр замрет на нулевой отметке, днем же температура также будет плюс один градус. Следующая неделя задает тенденцию к потеплению - уже в понедельник термометр покажет два градуса тепла.

