 

Умер генерал-полковник Геннадий Воробьев, который отказался выводить армию против участников Майдана

11 февраля 2017 г. 16:00
Источник: УНИАН
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Ректор Национального университета обороны Украины, генерал-полковник Геннадий Воробьев скончался сегодня на рабочем месте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Юрий Бирюков.

«Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В своего рабочего кабинета - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце», - сообщил Бирюков, отметив, что Воробьев уделял большое внимание вопросам проведения антитеррористической операции и провел много времени в зоне АТО.

В комментариях к посту Бирюков подтвердил, что Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.

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