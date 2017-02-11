Умер генерал-полковник Геннадий Воробьев, который отказался выводить армию против участников Майдана

Ректор Национального университета обороны Украины, генерал-полковник Геннадий Воробьев скончался сегодня на рабочем месте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Юрий Бирюков.

«Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В своего рабочего кабинета - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце», - сообщил Бирюков, отметив, что Воробьев уделял большое внимание вопросам проведения антитеррористической операции и провел много времени в зоне АТО.

В комментариях к посту Бирюков подтвердил, что Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.