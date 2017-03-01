 

Урок электробезопасности. Харьковских школьников учили оказывать первую помощь при поражении током и тушить пожар

01 марта 2017 г. 17:47
Автор: Лариса Говина

Изучение основных правил обращения с электроприборами в игровой форме. Первая часть урока, организованного энергетиками и пожарными - это показ видеороликов, конкурсы и задания, во время которых школьники проверяют свои знания по электробезопасности. Также - практические занятия по оказанию первой помощи при поражении током, на специальном тренажере ученики учатся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Вторая часть урока - тренинг, на котором школьникам говорят о первых действиях при пожаре, который произошел из-за короткого замыкания или перегрева электроприборов, в частности учат как пользоваться огнетушителем.

Виолетта:

Мне понравилось, когда наш одноклассник Боря тушил компьютер и понравилось как мальчик потушил костер в этом баке.

Подобные занятия проводятся в разных школах города и области каждую неделю, энергетики говорят, постоянно обновляют программу, чтобы эффект полученный от урока усиливался

Сергей Панасенко, дир. по охране труда АК "Харьковоблэнерго":

Уроки электробезопасности проводятся для предотвращения поражения электрическим током в быту детей для профилактики электротравматизма.

Дмитрий Полковниченко, нач. учебной пожарно-спасательной части:

Щоб діти не боялись полум'я, щоб не боялись первинних засобів пожежо-гасіння та вміли їх використовувати в житті коли це буде не дай Бог потрібно.

Энергетики проводят уроки электробезопасности для харьковских школьников не только совместно с работниками ГСЧС, но и с полицейскими, также в планах - занятие с медиками.

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