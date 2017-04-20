Урожая абрикос может не быть. Специалисты о последствиях апрелських снегопадов

Магнолия звездчатая, вот эти цветки, которые были уже раскрыты, они вот - последствия этого мороза. Те, которые не совсем еще раскрыты, они еще не повреждены, ну вот теми тремя градусами, которые у нас были. Но если будет 7 градусов, то и вот эти тоже померзнут.

В ботаническом саду с тревогой ожидают новостей от синоптиков. Аномально низкие температуры уже наделали беды. Привычного обильного цветения магнолий в этом году уже не будет. А если морозы еще продержатся пару дней, не будет его и в следующем году. Повредили заморозки и буйно распустившуюся форзицию. В зоне риска и пионы древовидные, уже сформировавшие бутоны. Тяжелый мокрый снег раздавил коллекцию начавших распускаться гиацинтов и тюльпанов. Но если эти растения смогут восстановиться, то вот некоторые уникальные экземпляры деревьев теперь утрачены.

Александр Алехин, директор Ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина:

Ива, которая там которой больше 50 лет, ее полностью сломало, там в диаметре была 80 см. У нас бархаты амурские несколько штук вывернуло с корнем вот этой массой снега. Обломано очень много хвойных растений, к сожалению. Колонновидные можжевельники на Павловом поле старые экземпляры все абсолютно переломаны посредине.

Нынешняя погода - настоящая беда для растений, говорит ботаник Юрий Гамуля. Урожайность падает даже от незначительных весенних заморозков, а тут такое понижение температуры. Правда более распространенные в наших широтах яблони и груши еще толком не проснулись, потому катаклизм нынешнего апреля переживут. То же касается и кустарников - смородины, крыжовника, малины. А вот абрикос в этом году харьковским садоводам, скорей всего не видать. Этот фрукт буйно зацвел как раз к апрельскому снегу.

Юрий Гамуля, доцент кафедры ботаники и экологии растений ХНУ им. В.Н. Каразина:

Абрикосы - это теплолюбивые деревья и в состоянии покоя в нашей зоне они выдерживают 25-28 градусов мороза без особого труда. Если морозные зимы, то обмерзают. 17:24 Когда начинают уже вегетировать, очень резко уменьшается морозостойкость. Поэтому может быть и обмерзание и различные другие проблемы, связанные с заболеваниями, которые могут проявиться.

А вот для кого нынешний разгул стихии лишь в плюс - так это злаковые. Взошедшие озимые от низких температур прикрыл снег. На полях его покров достиг местами 30 сантиметров. А вода от его таяния напитает землю, которая уже успела посохнуть после весеннего паводка. Высокие урожаи прогнозируют и в облгосадминистрации.

Юлия Светличная, губернатор:

В зоне риска взошедшие бобовые и сахарная свекла, а что касается кукурузы и подсолнечника, то это поздние культуры и они находятся уже в земле, поэтому незначительное снижение температуры не отразится на всходе.

В любом случае потери можно будет подсчитывать недели через две, когда вернется тепло. И желательно, отмечают ученые, чтоб потепление было постепенным, так меньше стресс для растений.