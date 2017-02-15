 

Услуга переноса номера в Украине заработает не ранее конца 2017 года

15 февраля 2017 г. 15:42
Источник: РБК-Украина
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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) разработала ориентировочный план мер по внедрению услуги переноса абонентских номеров (Mobile number portability, MNP), согласно которому услуга заработает не раньше, чем в конце текущего года. Основные задания плана обнародованы на сайте регулятора.

В частности, план предусматривает разработку технических условий на создание централизованной базы данных перенесенных номеров, согласование взаимодействия базы с телекоммуникационными сетями, монтаж соответствующего оборудования и так далее. При этом четкий срок запуска услуги в плане не прописан.

Так, решение о сроках начала действия в Украине услуги MNP Нацкомиссия должна будет принять до 7 ноября.

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