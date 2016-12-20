Услуги "Паспортного сервиса".

Атмосфера праздника и деловая обстановка. Государственное предприятие "Паспортный сервис" работает в Харькове уже более четырех месяцев.

Юлия Нагайцева, начальник отдела "Паспортного сервиса":

Центр обслуживания граждан города Харькова "Паспортный сервис" оказывает услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Также мы предоставляем услуги по оформлению паспорта гражданина Украины в виде id-карточки в том случае, если у вас обмен id-карточки, утеря, либо кража.

Услуги с id-карточками - это новый сервис в "Паспортном сервисе". Вообще же спектр услуг весьма широк.

Светлана Потапенко, инспектор по основной деятельности:

Наш центр предоставляет сопутствующие услуги - такие как проставление апостиля, оформление страховых полюсов и оформление справок о несудимости.

12,5 тысяч харьковчан и жителей других областей Украины уже стали клиентами "Паспортного сервиса". При этом процедура оформления документов занимает не более 20-ти минут. А в эти дни - еще и в праздничной атмосфере.

Юлия Нагайцева, начальник отдела "Паспортного сервиса":