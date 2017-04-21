Устранение последствий непогоды в Харькове: подробности

Буквально через каждые двести метров вдоль дороги кучки измельченных веток, подготовленных к вывозу. Николай Николаевич говорит, что сегодня с самого утра рабочие с бензопилами наводили порядок во дворе их многоэтажки и на соседних улицах.

Николай, пенсионер

Работают пиляют деревья. А так да повалило много. Потихоньку где пилят, где рубят. Занимаются ребята. Ну в нашем абрикоса, уже ветки остались, но их утащат

Почти все убрано уже и в частном секторе, по крайней мере в районе метро "Киевская", уверяет еще один харьковчанин, Александр.

Александр, зубной техник

Уже поубирали как бы. В районе у меня все чисто. Тут подал заявку в МЧС сразу убрали вопросов нет. А где живете, в каком районе? - Киевская, станция метро Киевская. Частный сектор. Но там все чисто, все убрано. Вот здесь работаю недалеко, непосредственно на спуске Куликовском подало заявку, в тот же день

А вот крупные магистрали уже полностью очищены от упавших деревьев. Хотя еще в четверг, приходилось объезжать стволы, которые не могли убрать после ночного снегопада, отмечают автомобилисты.

Анатолий Цеван, автомобилист

Нет с этим проблем нет. Во дворах только лежат. Не, на дорогах нормально. Единственно что на два дня или три пришлось зимние шины одеть иначе ж тут. У меня друга просто так занесло, хорошо что не врезался в столб, поэтому

Николай, автомобилист

Нет, уже поубирали. Не видел в крайнем случае я. Те что спиленные уже убрали.

Уже 2-й день подряд коммунальные службы города работают в усиленном режиме, и уверяют, что большая часть дворов и прилегающих к многоэтажкам территорий уже расчищена.

Михаил, сотрудник КП"Харьковблагоустройство"

Моя территория, придомовая территория значит надо убирать. Много веток попадало? - Хватит, больше чем надо. Где трактором возим, где это. Ну а так где поближе токаем у ручную

Хотя, говорят харьковчане есть еще немало дворов и улицы, которые до сих пор ждут своей очереди на уборку упавших деревьев и веток. В переулке Алчевских, к примеру, эта упавшая во время снегопада двадцатиметровая сосна лежит уже третий день перекрыв проезжую часть напротив студенческого общежития.

Мустафа, студент НТУ "ХПИ"

Это произошло два дня назад во время непогоды. Это дерево сломалось и лежит здесь уже два дня, это третий и никто не прибирает. Машины не могут ездить

Восстановили уже и электроснабжение в обесточенных из-за непогоды населенных пунктах области. По информации начальника управления информационной политики АК "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко, полностью обесточенных населенных пунктов после разгула стихии в области уже нет. Частично без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов в районах, которые больше всего пострадали от непогоды - это Змиевской, Зачепиловский и Харьковский. Все работы энергетики планируют завершить в течение суток. Но, природа снова может внести свои поправки в этот процесс. Как и предупреждали синоптики в пятницу регион снова накрыл циклон, принесший мокрый снег с дождем. Да и на выходные прогнозы тоже не радуют - они будут дождливыми и пасмурными. Хотя, в гидрометцентре обещают некоторое повышение температуры. Столбики термометров будут подниматься до отметки + десять днем и опускаться до нескольких градусов тепла в ночное время суток.