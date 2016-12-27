 

Утерянную в годы Второй Мировой античную статую из музея Берлина обнаружили в Эрмитаже

27 декабря 2016 г. 12:50
Источник: Зеркало недели
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Античная скульптура "Виктория Кальватоне", которая до 1939 года хранилась в Берлине и в годы Второй Мировой войны была утеряна, в ходе научных исследования была обнаружена в фондах Эрмитажа в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба музея.

"Об этом сообщает статья в предоставленном Фонду прусского культурного наследия научном журнале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В статье говорится, что статуя Виктории при поступлении в Эрмитаж в 1946 году была внесена в инвентарь как французская скульптура 17 века. Долгие годы она находилась в специальном фонде музея, и совсем недавно появилась возможность исследовать и идентифицировать скульптуру", - говорится в сообщении.

В результате работы с архивными материалами и на основании технико-технологической экспертизы российским специалистам удалось определить происхождение объекта в числе перемещенных культурных ценностей, поступивших из музеев Берлина. После установления полной информации, Эрмитаж и немецкие коллеги договорились о совместном исследовании скульптуры.

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