Уволить руководителей КП-должников. Петиция с таким требованием уже набрала нужное количество подписей и ее рассматривают в мэрии

Петиция об отстранении от занимаемых должностей руководителей харьковских КП, задолжавших сотни миллионов гривен за оплату электроэнергии появилась на сайте Харьковского горсовета несколько месяцев назад. Ее создали сами работники облэнерго, не скрывают в компании, сотрудники которой также оказались под угрозой банкротства своего предприятия из-за сложившейся ситуации. Но они уверены, что такую постановку вопроса поддержат харьковчане. Ведь в петиции сказано, что требования законодательства и заключенных договоров нарушаются, что может привести не только к веерным отключениям электроэнергии, но и к отсутствию воды и тепла в домах харьковчан. Накануне эта инициатива набрала необходимое количество голосов, теперь она находится на рассмотрении мэрии.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК «Харьковоблэнерго»:

Актуальным является отстранение от занимаемой должности руководителя КП «Харьковводоканала». Хотя сама петиция не преследует цель кого-то наказать из руководителей. Прежде всего, привлечь внимание как городских властей, так и общественности к состоянию расчетов данных коммунальных предприятий с энергокомпанией.

Александр Кабатов, нач. отд . по принудительному взысканию долгов АК «Харьковоблэнерго»:

Компания, отрывая свои средства от ремонтных кампаний, зарплаты, другого инвестразвития платит свои средства в Энергорынок в счет оплаты долгов и вынуждена предоставлять безоплатно электроэнергию "Харьковводоканалу" и "ХТС".



Именно «Харьковводоканал» остается самым крупным неплательщиком за потребленную электроэнергию – по состоянию на май сумма задолженности предприятия составляет свыше 800 миллионов гривен, на втором месте – «Харьковские тепловые сети» с долгом размером больше 200 миллионов гривен. В свою очередь, представители "тепловых сетей" утверждают, проблемы с оплатой существуют из-за несоответствия тарифов. В частности из-за того, что его составляющие, по словам коммунальщиков, растут быстрее, чем сама стоимость услуги. Что приводит к накапливанию долгов. Это касается и стоимости электроэнергии, и теплоносителей, кроме того повлияло повышение минимальной зарплаты. Все это, по словам представителей ХТС, не дает им увеличить расчеты. Кроме того, платят только 75% потребителей, говорит главный инженер Евгений Зинченко.

Евгений Зинченко, гл.инженер КП "ХТС:

Несоответствие формирования затрат при расчете тарифов и подходов к начилению фактических подходов населения привело к тому, что это дало также дополнительные убытки, которые не имеют источников покрытия.

А вот в "Харьковводоканале" огромные долги обосновывают разницей в тарифах, которую им не возместило государство и задержкой клиринговых расчетов по субсидиям,.

Александр Коваленко, 1-й зам. ген. дир. КП "Харьковводоканал":

Задолженность накапливалась долгие годы, как рассказал мой коллега, то есть непоспевание тарифа экономически обоснованного за увеличением цен на электроэнегрию, на те же ГСМ, на те же реагент, которые нужны на каждый день. То есть мы попали в ситуацию, котораяч привела к накапливанию вот этих долгов. Сейчас мы старемся увеличить процент текущих выплат.



Многомиллионные долги за электроэнергию КП "Харьковводоканал" и КП "ХТС" начали наращивать еще несколько лет назад. За это время энергетики неоднократно отключали объекты предприятия и и пытались добиться взыскания задолженности через суд. Но эти решения оспаривались коммунальщиками. Кроме того, представители двух сторон - и коммунальщики, и работники "Облэнерго" " выходили на пикеты. Однако, несмотря на многочисленные переговоры, общая сумма задолженности крупных харьковских КП-должников растет и в начале 2017-го перешагнула отметку в миллиард гривен.