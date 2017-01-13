В 2016 году Фельдман Экопарк посетили более 2 млн человек

В 2016 году Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк посетило более 2 миллионов человек. Об этом рассказал директор Фельдман Экопарк Андрей Рощупкин.

«Триумфальная цифра говорит о том, что Фельдман Экопарк с успехом завоевал завидное место в рейтинге самых любимых мест отдыха для украинцев и гостей страны, - отметил Андрей Рощупкин. - От небольшого частного зоопарка до масштабного многофункционального мультикомплекса, ориентированного помимо семейного отдыха на природе на психосоциальную реабилитацию детей и взрослых, а также помощь попавшим в беду животным – это путь, который более чем за пять лет прошел Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк. И нам есть чем гордиться!»

Андрей Рощупкин отмечает, что сложная ситуация, сложившаяся в последние годы в Украине, сделала реабилитационное направление приоритетным в развитии Фельдман Экопарк. Созданный на его базе Центр психосоциальной реабилитации использует самые современные методы, объединенные в концепцию экотерапии: анималотерапию, ландшафт-терапию, гарден-терапию и целый ряд других направлений. Одни из лучших в Украине специалисты Центра научились помогать людям с различными проблемами, среди которых – дети с особыми потребностями, а также с поведенческими, социальными и психическими расстройствами, вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей, ветераны АТО и члены их семей, а также люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.

«Для качественного и своевременного предоставления поддержки тем, кто больше всего в ней нуждается, Фельдман Экопарк налаживает сотрудничество со многими государственными структурами, - рассказал Андрей Рощупкин. - Многолетняя совместная работа ведется с Министерством социальной политики, Министерством экономического развития, Министерством культуры, Министерством образования, Министерством внутренних дел, а также областными государственными администрациями Харьковской и других областей, органами местного самоуправления по всей Украине – от Донецкой до Закарпатской областей».

Напомним, что помимо Центра психосоциальной реабилитации среди проектов, ставших визитной карточкой Фельдман Экопарк – Всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк», Детская эколого-натуралистическая академия, «Турнир тысячи команд» и многие другие. Сегодня коллекция Фельдман Экопарк насчитывает более 2 тысяч животных 200 видов. Работу специалистов Фельдман Экопарк в сфере спасения редких видов животных и организации для всех питомцев условий содержания, отвечающих современным мировым тенденциям, высоко оценили за рубежом - он стал кандидатом в члены авторитетнейшей и предъявляющей высокие требования Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.