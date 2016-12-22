В 2016 году военных конфликтов в мире стало меньше, - исследование

В 2016 году в мире стало на один военный конфликт меньше. Об этом свидетельствуют данные исследования Рабочей группы по изучению причин войны из Гамбурского университета (AKUF), представленные 21 декабря, передает DW.

В этом году в мире зафиксированы 32 военных конфликта. После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии, в мире стало на один конфликт меньше. Самой кровопролитной является война в Сирии.

Согласно данным исследования, большинство конфликтов (12) ведутся на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 конфликтов идет в странах Африки и 8 - в Азии. По одному военному противостоянию существует в Европе и Латинской Америке.