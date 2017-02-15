В Абхазии забросали камнями автобус с туристами из России

В городе Гагра в Абхазии неизвестные хулиганы закидали камнями автобус с российскими туристами. По информации издание Apsnylife, инцидент произошел возле ресторана Гагрипш.

"Неизвестные из кустов закидали камнями автобус с возвращавшимися в Россию туристами. В автобусе находились 52 человека, среди них пятеро детей", – пишет издание, уточняя, что автобус ехал в Сочи.

В результате, несколько туристов получили легкие ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок, сидевший под разбитым окном.

Водитель туристического автобуса вызвал милицию, однако задержать хулиганов не удалось.

"Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих хулиганов не нашли. Туристам подали новый автобус, все пересели в него, но когда отъехали от места происшествия на несколько метров, злоумышленники в автобус кинули еще один камень", – сообщил водитель.

Он также добавил, что булыжник "залетел мне прямо в дверь, разбив окно и попав прямо в ногу".

"Отряхнувшись от битого стекла, я еще долго не мог понять, что произошло! Нас опять догнали сотрудники милиции, которые снова пустились в погоню за этими тварями в лес, уже стреляя в воздух", – рассказал мужчина.

Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть уже в третий автобус и в сопровождении сотрудников ГАИ добраться до границы.