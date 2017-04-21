В аэропорту "Киев" россиянин поддержал действия боевиков Донбасса и начал угрожать пограничникам

В аэропорту "Киев" пограничники не пропустили гражданина России, который выразил свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в аэропорту "Киев", в Жулянах, сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу одного из пассажиров, который направлялся из Беларуси. Гражданин России 1985 года прибыл рейсом "Минск-Киев". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин не смог подтвердить цель своего визита на территорию Украины. Также выяснилось, что он не имел достаточных денежных средств для пребывания на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе оглашения принятого решения о непропуске в Украине россиянин начал выражать свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях и угрожать физической расправой над гражданами Украины, которые находятся на территории РФ. Кроме того, мужчина использовал нецензурную брань в сторону сотрудников Госпогранслужбы. Сейчас гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на три года, он отправлен обратным рейсом.

