 

В аэропорту Вроцлава появились указатели на украинском языке

15 февраля 2017 г. 16:20
Источник: Украинские новости
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В терминале вроцлавского аэропорта появились указатели на украинском языке. Об этом сообщается на портале Inpoland.

Также на специальном стенде для украинцев появились информационные материалы на родном языке. Правда, на данный момент, такая информация находится только в секторе для прилетающих.

По словам главы вроцлавского аэропорта Дариуша Куша, они трудоустраивают также работников из Украины для обслуживания пассажиров.

"Для чего это делаем? Нам важно, чтобы пассажиры, покидающие борт самолета чувствовали себя во Вроцлаве как дома", - заявил он.

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