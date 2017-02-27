 

В Афинах пытались поджечь Французский культурный институт

27 февраля 2017 г. 17:33
Источник: Укринформ
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Неизвестные злоумышленники в понедельник пытались поджечь Французский культурный институт в греческой столице Афинах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на греческую полицию.

"Был подожжен автомобиль, припаркованный возле здания, и огнем повреждено еще одно авто, которое стояло поблизости. Неизвестные также разбили окна в институте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из людей не пострадал.

По словам правоохранителей, пока никто не взял на себя ответственность за нападение. В полиции также не понимают, почему мишенью стал именно институт, который проводит культурные и образовательные программы.

В свою очередь в МИД Греции осудили нападение, назвав его "бессмысленным и преступным актом против института, который является символом греческо-французской дружбы".

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