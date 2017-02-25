 

В Бахмуте задерживали буйного нардепа с ружьем

25 февраля 2017 г. 16:22
Источник: Корреспондент
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Нацполиция в Донецкой области сообщает, что вчера, 24 февраля, около 23.50 от журналиста поступило сообщение о том, что в гостинице Бахмута народный депутат Украины пытается выломать дверь в его номер и угрожает.

"При этом в нарушение норм закона он находится в помещении с автоматом на ремне, без специального чехла. На месте работала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, факт задокументирован. Словесный конфликт начался, когда заявитель, житель Киева, сделал народному депутату замечание о недопустимости нарушения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. На место оперативно прибыли сотрудники Бахмутского отдела полиции. С приездом полиции ссора закончилась, факт был зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские "обнаружили у депутата Верховной Рады, который является владельцем зарегистрированного огнестрельного оружия, наградной пистолет Форт-17 и охотничий промышленный нарезной карабин". Сообщается, что "охотничье оружие находилось в открытом состоянии, на ремне, что является нарушением закона и влечет за собой ответственность".

"У нас не Африка, у нас законом запрещено разгуливать с нарезным охотничьим оружием в городе, где могут пострадать мирные люди", - прокомментировал инцидент глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, добавив: "В Донецкой области, где три года идет война, такое поведение недопустимо. И мы не звери, чтобы на нас охотились".

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