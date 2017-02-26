 

В Беларуси проходят массовые акции протеста против декрета о "тунеядстве"

26 февраля 2017 г. 15:23
Источник: РБК-Украина
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В Бобруйске, Барановичах, Бресте и Витебске проходят массовые акции протеста против декрета о тунеядстве, передает "Белорусский партизан". Сообщается, что в Витебске протест начался на площади Победы во время официального мероприятия - Масленицы.

Около двух тысяч человек прошли маршем по городу. В Барановичах на площади собралось около 300 человек. Столько же людей собралось на площади в Бресте. Митингующие скандируют "Лукашенко, уходи!" Митинг в Бобруйске, в котором принимали участие около 1500 бобруйчан, закончился принятием резолюции. Сообщается, что задержаний активистов не было.

Видео: 

Онлайн з акцыі дармаедаў у Віцебску | Протест тунеядцев в Витебске

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