В Беларуси проходят массовые акции протеста против декрета о "тунеядстве"

В Бобруйске, Барановичах, Бресте и Витебске проходят массовые акции протеста против декрета о тунеядстве, передает "Белорусский партизан". Сообщается, что в Витебске протест начался на площади Победы во время официального мероприятия - Масленицы.

Около двух тысяч человек прошли маршем по городу. В Барановичах на площади собралось около 300 человек. Столько же людей собралось на площади в Бресте. Митингующие скандируют "Лукашенко, уходи!" Митинг в Бобруйске, в котором принимали участие около 1500 бобруйчан, закончился принятием резолюции. Сообщается, что задержаний активистов не было.