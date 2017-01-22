 

В Болгарии сегодня состоится инаугурация Румена Радева

22 января 2017 г. 15:13
Источник: Новое Время
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В воскресенье, 22 января, в Софии пройдет Церемония официального вступления в должность избранного президента Болгарии Румена Радева.

Церемония пройдет на площади имени Святого Александра Невского в центре столицы при усиленных мерах безопасности, передает Укринформ.

Перед инаугурацией действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев и избранный глава государства Румен Радев обойдут строй Почетного караула перед памятником Неизвестному солдату, после чего выступят с речами.

Согласно протоколу, во время исполнения гимна Болгарии 21-м артиллерийским салютом будет отмечено смену Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Болгарии.

Отмечается, что новый президент Болгарии и его предшественник возложат венки к памятнику Неизвестному солдату и отдадут дань уважения погибшим в борьбе за свободу и независимость Болгарии.

В храме имени Святого Александра Невского будет отслужена торжественная литургия.

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