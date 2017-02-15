В больнце скорой неотложной помощи показали обновленные отделения

Операционные челюстно-лицевого центра работают круглосуточно. За день его специалисты могут проводить до 23-х оперативных вмешательств. За год количество пациентов, прошедших через него достигает 4-х с половиной тысяч. В 2012-м практически весь центр был реконструирован и прошел необходимую аттестацию. Вот этот новенький операционный блок - финальная точка в обновлении центра. Уже через несколько часов тут появятся первые пациенты. Полностью автоматизированная предоперационная, современные операционные столы, новое наркозное оборудование. Но больше всего врачи довольны тем, что теперь при операциях им не придется вглядываться в маленькие рентгеновские снимки.

Валерий Лысенко, руководитель челюстно-лицевого центра:

Раньше мы развешивали снимки, они были маленькими, сейчас каждый этап и те действия, которые нам необходимы, выводятся через Pine Point на монитор и в это время специальный ассистент перелистывает кадры в связи с тем, что нужно нам оперировать. И на сегодняшний день это наиболее современный, мировой опыт.

Для доступа в брюшную полость используется вот такой аппарат. Он называется - порт. Непосредственно он вставляется в брюшную полость. Уже через него входит камера.

С помощью этой видеокамеры специалисты центра малоинвазивной хирургии теперь могут добраться до самых недоступных мест в брюшной полости пациента. Она позволяет медикам внимательно рассмотреть проблемный участок и поставить диагноз.

Александр Щегецкий, сотрудник центра малоинвазивной хирургии:

Это современная камера, которая имеет на сегодняшний день самую высокую разрешающую способность, которая работает в нескольких цветовых режимах, одним из достоинств этих цветовых режимов является выявление трудно доступных мест брюшной полости их визуализация.

Эта чудо-камера - лишь одно из приобретений, которые специалисты центра малоинвазивной хирургии получили после обновления операционного блока. Здесь в сутки могут принимать до 12-ти пациентов. В основном это люди с различными проблемами печени и поджелудочной. Оперативное вмешательство здесь минимально и в отличие от классической операции производится без разрезов. И именно современные аппараты, которые теперь есть у харьковских медиков, позволяют производить его быстро и без ощутимых потерь для пациента.

Олег Песоцкий, зав. отделением городским центром малоинвазивной хирургии:

Если раньше для того, чтоб резецировать печень, то есть убрать часть печени, пораженной опухолью или ее метастазами, то один или два сегмента требовалось как минимум 2 - 2 с половиной литра крови. На этом аппарате позволяет оперировать бескровно. До 200-т - 300-т мл потеря крови, а операция укорачивается раз в пять.

Ощутить на себе, что такое комфорт и европейское качество, смогут и пациенты отделений анестезиологии и интенсивной терапии. Они также приобрели абсолютно новый вид. Средства, на которые осуществлены все эти преобразования, из городского бюджета, уверяют чиновники. Из этого же источника осуществили ремонт фасадов больницы и ее утепление.

Юрий Сороколат, директор Департамента охраны здоровья:

Только лишь в 2016-м году на эти цели было потрачено более 31 миллиона гривен, из них около 12 с половиной миллионов - на ремонтные работы и около 19-ти миллионов непосредственно на приобретение современного медицинского оборудования.

Такое внимание к больнице скорой неотложной помощи неслучайно, отмечает Юрий Сороколат, ведь именно сюда отправляются пациенты с самыми тяжелыми неотложными травмами и острыми патологиями различного вида.