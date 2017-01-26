 

В Британии разработали 3D-принтер для печати лекарств на дому

26 января 2017 г. 8:15
Источник: Новое Время
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Британская фармацевтическая компания FabRx представила новые разработки по технологии 3D-печати лекарств от хронических заболеваний.

По мнению специалистов, в скором времени пациенты смогут приобрести такие принтеры для печати препаратов на дому. Об этом сообщает агентство The National.

Сырьем для печати лекарств является специальная заготовка из биополимера с точной дозировкой компонентов, которую будут определять фармацевты. Заготовки будут продаваться медучреждениям, чтобы они могли печатать лекарства на своем оборудовании.

"Наша идея – привнести эту технологию в больницы, клиники и дома. Пациенты будут иметь возможность печатать правильную дозу или комбинацию препаратов, для себя в домашних условиях", – считает представитель компании FabRx Альваро Гоянес.

Напечатанные таким способом лекарства уже прошли доклинические испытания и, по замыслу разработчиков, в течение двух лет пройдут и клинические исследования с участием пациентов. 3D-печать может привести к тому, что стоимость дорогих препаратов снизится.
 

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