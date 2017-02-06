В британской церкви обнаружили 700-летнего каменного двойника Трампа

Как пишет The Nottingham Post, каменного двойника Трампа в Саутвелле (графство Ноттингемшир) заметили туристы из Лондона еще до того, как республиканец стал президентом.

Теперь скульптура пользуется большой популярностью из-за своего сходства с президентом Соединённых Штатов.

Местный священник рассказал, что раньше не обращал на это сходство внимания.

Он заметил, что такой портрет XIV века может польстить Трампу, но добавил, что, впрочем, расположена скульптура не среди изображений королей и королев.