 

В британской церкви обнаружили 700-летнего каменного двойника Трампа

06 февраля 2017 г. 7:33
Источник: УНИАН
94 просмотра

Как пишет The Nottingham Post, каменного двойника Трампа в Саутвелле (графство Ноттингемшир) заметили туристы из Лондона еще до того, как республиканец стал президентом.

Теперь скульптура пользуется большой популярностью из-за своего сходства с президентом Соединённых Штатов.

Местный священник рассказал, что раньше не обращал на это сходство внимания. 

Он заметил, что такой портрет XIV века может польстить Трампу, но добавил, что, впрочем, расположена скульптура не среди изображений королей и королев.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.