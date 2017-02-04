В Центральной Америке нашли новый вид акулы

Американские зоологи обнаружили в Карибском море около Белиза новый вид молотоголовой акулы.

Новые данные ученые получили, расшифровав ДНК одной из малоголовых рыб-молотов (Sphyrna tiburo) пойманных в 2016 году, сообщается в статье на сайте Флоридского университета.

Хотя внешне пойманная в районе Белиза акула абсолютно такая же, как и ее собратья, населяющие атлантические воды США и являющиеся объектом промыслового лова, генетически она отличается от этих рыб.

"Анализ ДНК, проведенный Эндрю Филдсом из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, позволил команде, работающей в Белизе, доказать, что местные акулы-молоты перестали скрещиваться с собратьями из Мексики и США в несколько миллионов лет назад. За это время накопились генетические различия", - говорится в пресс-релизе Университета Флориды.

"Теперь мы должны определить диапазон каждого из этих видов по отдельности и оценить независимо друг от друга угрозы для этих видов со стороны человека. К примеру, публикуются отчеты, что акула-молот была почти уничтожена у берегов Бразилии. Находка нового вида подчеркивает, что мы не знаем точно, какие именно виды подвергаются истреблению", - говорит ведущий автор исследования, Дамиан Чепмен.

Отметим, что малоголовая акула-молот занесена в Красную книгу, но как вид, чье состояние вызывает наименьшие опасения.