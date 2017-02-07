В центре Харькова в одном из развлекательных заведений нашли наркотики

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07 февраля 2017 г. 15:16
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В рамках уголовного производства работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями следственного управления, работниками «КОРД», кинологами со служебными собаками провели санкционированный обыск в кафе на улице Сумской.

На рабочем месте 39-летнего бармена нашли 10 грамм гашиша, 50 грамм курительных смесей и 6 кальянов. С их помощью и осуществляли употребление наркотиков.
Направлены на обследование 7 посетителей заведения.

Продолжаются следственные действия по уголовному производству, которое открыто по ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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